Habitação: IHRU sorteia 21 habitações em Lisboa, Porto e Portimão

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai sortear mais 21 habitações, localizadas em Lisboa, Porto e Portimão, anunciou hoje em comunicado o Ministério da Habitação.

As candidaturas ao sorteio das habitações (de tipologias T1 a T3) abrem esta sexta-feira.

“As habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até ao dia 22 de junho, desde que preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso de cada concurso”, lê-se no comunicado do ministério.

Segundo o comunicado, o sorteio enquadra-se nas políticas de arrendamento acessível e os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente.

Os interessados poderão obter mais informações da página online do IHRU.