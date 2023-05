Sociedades de Gestão e Investimento Imobiliário não vingaram em Portugal

Eram indispensáveis para multiplicar as oportunidades de negócios imobiliários e para dar profundidade ao mercado de arrendamento. Iam sacudir a Bolsa do marasmo, atraindo pequenos aforradores, mas também grandes investidores como fundos de pensões e gestores de ativos internacionais. Contudo, quatro anos após o seu lançamento, só há duas SIGI (sociedades de gestão e investimento imobiliário) listadas na Euronext e praticamente não há quem queira investir nelas. É mais um instrumento lançado pelo primeiro Governo de António Costa que, a par com o Direito Real de Habitação, está anémico.

Em julho de 2019 o mercado imobiliário recebeu com júbilo a aprovação do regime jurídico das SIGI. O instrumento, inspirado nos famosos REIT (Real Estate Investment Trust), era há muito desejado em Portugal e acabaria por surgir pela improvável mão de um Governo socialista, que dependia de aliados políticos à esquerda do espetro partidário.

