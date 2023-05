Espanha garante 20% do crédito para a primeira habitação aos jovens e famílias com filhos

O Presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este fim de semana a criação de uma linha de garantias para facilitar o acesso dos jovens ao crédito à habitação.

O Estado compromete-se a garantir até 20% da hipoteca - isto é, assume, perante o banco, o risco sobre uma parte do empréstimo, caso haja incumprimento. A medida, criada para tentar responder à crise na habitação que Espanha também enfrenta, é aplicável à compra da primeira habitação por parte de jovens com menos de 35 anos com um rendimento anual inferior a 37.800 euros, e também a famílias com filhos menores, independentemente da idade, também com um nível de rendimento até aquele patamar, noticia o jornal “Expansión”.

Segundo disse Sánchez no domingo, em Santa Cruz de Tenerife, esta nova medida será aprovada pelo Governo como resposta à "emergência habitacional". "Vamos colocar a habitação no centro das nossas prioridades", sublinhou, depois de anunciar a linha de garantias.

Adicionalmente, 300 das 20 mil habitações sociais que o Executivo irá construir em terrenos pertencentes ao Ministério da Defesa, ao abrigo de um acordo que será assinado na próxima terça-feira, serão localizadas em Santa Cruz de Tenerife.

O líder do governo espanhol defendeu que a solução para o problema da habitação é aumentar a oferta com "habitação protegida" e "reabilitar a habitação existente" e não "especular e transformar a habitação num bem de luxo".

"Queremos fazer da habitação um direito constitucional e uma necessidade básica", acrescentou.

Para Sánchez, estas medidas são necessárias para que a Espanha, com 3% de habitação pública (número próximo dos 2% portugueses), se aproxime da Europa, onde a média é de 9%. No entanto, o seu objetivo é que, um dia, Espanha atinja os níveis dos países nórdicos onde a habitação pública ronda os 20%.

As garantias vêm juntar-se a um plano mais vasto já anunciado pelo Governo.