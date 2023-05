Procura e ocupação de edifícios de escritórios com sinais de abrandamento

A construção da nova torre de escritórios do Colombo, em Lisboa, já arrancou, dois anos depois do anúncio. Também a petrolífera Galp se prepara para ocupar uma das torres do Allo, em Alcântara, outro edifício de escritórios em Lisboa. Estes são os principais negócios no imobiliário de escritórios, este ano, que tem registado quebras na procura e ocupação devido a contratos de pré-arrendamento e falta de oferta.

A torre da Sonae no Colombo, anunciada em 2021, responde por um investimento de €100 milhões. Quando concluída, em 2025, acrescentará nove pisos com 34 mil metros quadrados (m2) para escritórios.