PRR na habitação: faltam três anos para construir 19.258 casas

Nos próximos três anos, Portugal tem de lançar concursos e construir 19.258 fogos, para atingir a meta de 26 mil casas. Estes são os valores acordados com Bruxelas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Se não forem cumpridos, Portugal terá de devolver as verbas não utilizadas dos €2,7 mil milhões previstos para o efeito.

Até ao momento, e desde 2021, estão em fase de execução 6742 habitações.