Avaliação bancária da habitação voltou a crescer em março

O valor mediano da avaliação bancária da habitação subiu 5 euros em março face a fevereiro, para os 1483 euros por metro quadrado (m2), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira, 27 de abril.

Face a março de 2022, o crescimento foi de 11,4%, “registando-se a variação mais intensa no Algarve (15,9%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (0,9%)”, segundo o INE.

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi, em março, 1664 euros por metro quadrado, uma subida de 12,7% face ao mês homólogo. Nesta tipologia, “os valores mais elevados foram observados no Algarve (2070 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1984 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1104 euros/m2)”.

“A Região Autónoma dos Açores apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,2%) e o Norte o menor (11,4%)”, detalha.

Nos apartamentos T2, o valor mediano da avaliação cresceu 17 euros, para 1662 euros/m2. Nos T3 a subida foi de 7 euros para 1482 euros/m2. Ambas as tipologias “representaram 78,4% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise”, segundo o INE.

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária fixou-se nos 1135 euros/m2 em março, mais 6,4% face ao mês homólogo.

“Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2119 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1940 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (906 euros/m2 e 960 euros/m2, respetivamente)”, segundo o INE.

Nas comparações face a março de 2022, “o Algarve apresentou o maior crescimento homólogo (16,7%) e o menor ocorreu no Centro (0,6%)”.

Por tipologia, “o valor mediano das moradias T2 desceu 23 euros, para 1056 euros/m2, tendo as T3 subido 8 euros, para 1105 euros/m2 e as T4 descido 24 euros, para 1277 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,6% das avaliações de moradias realizadas no período em análise”, detalha o INE.

O número de avaliações bancárias aumentou face a fevereiro (mais 1349), para as 21.660, “o que representa uma redução de 32,4% face mesmo período do ano anterior e menos 34,6% que em maio último, mês em que se registou o máximo da série”.