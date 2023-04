Construção modular em betão já tem uma dúzia de projetos

Uma residência para estudantes, com 120 camas, para a Junta de Freguesia de Benfica, no que é o primeiro concurso público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) lançado em regime de conceção-construção, vai ser construído em módulos de betão. O sistema de construção modular escolhido pela Edivisa, a empresa de construção do grupo Visabeira, é o desenvolvido pela construtora nacional DDN e a escocesa Global Engineering (GE), com apoio do Instituto Superior Técnico (IST). À residência da Amadora com esta solução construtiva juntam-se outros cinco projetos da Edivisa e mais seis da DDN-GE. Ao todo, o investimento associado a estes 12 projetos ronda os €82,3 milhões, sem contabilizar o custo dos terrenos.

Isto numa altura em que acaba de ser entregue o primeiro projeto edificado com o Sistema Construtivo em Blocos Autoportantes de Betão Armado (SIMBA) — que parece uma espécie de um “lego para adultos”, pois é composto por módulos 80% acabados, transportados para o local da obra e aí encaixados para dar forma ao edifício. Trata-se de uma residência para os Serviços Sociais da PSP com 52 apartamentos e edificada em menos de um ano. Face à construção tradicional, o SIMBA permite uma economia de 30% em termos de mão de obra, uma poupança nos prazos que pode chegar aos 50% e um custo da ordem dos €900 por metro quadrado — abaixo dos €1100 por metro quadrado da construção a custos controlados, explica Carlos Oliveira. Valores substancialmente mais baixos aos €2500-€3000 praticados na construção dita para a classe média.