Construir casa ficou 9,1% mais caro em fevereiro

Os custos de construção de habitação nova cresceram 9,1% em fevereiro face a 2023, o que representa um abrandamento face ao crescimento, também em termos homólogos, que se tinha registado em janeiro (11,1%), segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Todas as componentes do índice de custos de construção de habitação nova abrandaram o crescimento, mas especialmente a mão de obra (de 12,2% em janeiro para um aumento homólogo de 8,8% em fevereiro).

Por sua vez, os custos com materiais cresceram 9,3% no mês em análise.

O gabinete estatístico indica que , entre os materiais que mais influenciaram esta variação “estão o cimento, com um crescimento homólogo do preço de cerca de 40%, as madeiras e derivados de madeira, com variações superiores a 20%, e o betão pronto, com um crescimento perto dos 20%”.

Na comparação dos preços de fevereiro com janeiro de 2023, em cadeia,, a variação dos custos de construção foi nula, com o custo da mão de obra a manter-se e o custo dos materiais a subir ligeiramente 0,1%.