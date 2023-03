Rendas das casas subiram 10,6% no ano passado

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 10,6%, para 6,91 euros por metro quadrado (m2), no último trimestre de 2022, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, uma aceleração face aos 7,7% de crescimento homólogo registados no terceiro trimestre, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira.

O valor do m2 cresceu, mas o número de novos contratos de arrendamento caiu 3,3% em relação ao último trimestre de 2021.

Segundo o gabinete estatístico, no último trimestre do ano passado, “a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III”, sendo que as mais elevadas encontravam-se na Área Metropolitana de Lisboa (10,38 euros por m2), Algarve (8,06 euros), Área Metropolitana do Porto (7,62 euros) e na Madeira (7,54 euros). Adicionalmente, estas sub-regiões apresentaram aumentos homólogos superiores ao do país.

Por outro lado, Terras de Trás-os-Montes registou a menor renda mediana por m2 (2,69 euros) de novos contratos de arrendamento. Ainda assim, a renda mediana cresceu mais de 26% nesta sub-região.

Relativamente aos 24 municípios portugueses com mais de 100 mil habitantes, também estes registaram, todos, um aumento homólogo da renda mediana. Entre estes concelhos, os valores mais elevados foram encontrados em Lisboa (14,13 euros por m2, com uma subida de mais de 22% face ao período homólogo), Cascais (13,66 euros; 21%), Oeiras (12,65 euros; 23,9%) e Porto (10,64 euros; 16,3%).

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, só Santa Maria da Feira e Gondomar apresentam uma renda mediana inferior à do país (5,08 e 6,62 euros por m2, respetivamente).

O INE indica ainda que, no segundo semestre de 2022, a Área Metropolitana do Porto foi a sub-região com maior amplitude das rendas medianas entre, sendo que o valor mais baixo foi registado em Arouca (3,66 euros por m2) e o mais elevado no Porto (9,98 euros).

Olhando agora para Lisboa, especificamente para o município, no último semestre, 10 das 24 freguesias de registaram valores medianos de novos contratos de arrendamento de habitação iguais ou superiores a 13 euros por m2.