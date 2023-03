Avaliação das casas caiu em fevereiro, registando a primeira descida em quatro meses

O valor mediano com que os bancos avaliaram as casas em Portugal, em fevereiro, foi de 1478 euros por metro quadrado (m2), menos sete euros que em janeiro, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta segunda-feira. Face a fevereiro de 2022, houve uma subida de 12,5% (14,9% em janeiro).

A descida da avaliação das casas em fevereiro foi a primeira redução dos últimos quatro meses. A última vez que o valor mediano do metro quadrado de habitação tinha recuado foi em outubro de 2022.

Contudo, este valor depende do número de avaliações bancárias feitas pelos bancos às casas dos portugueses e, em fevereiro, o número de avaliações caiu pelo nono mês consecutivo. Foram cerca de 20 mil as avaliações feitas, menos 29,2% que no mesmo mês em 2022 e menos 38,7% que em maio do ano passado - quando o número de avaliações atingiu um recorde.

Por região, o único aumento face a janeiro verificou-se no Alentejo (0,7%), tendo-se verificado a maior descida no Centro (menos 1,1%).

Contudo, face a fevereiro de 2022, todas as regiões apresentaram uma subida, sendo a mais intensa na Madeira (16,1%) e a menor nos Açores (4,9%). A Madeira é, aliás, uma das regiões que apresenta valores acima da mediana do país (1,5% acima), tal como o Algarve (40,9% acima), a Área Metropolitana de Lisboa (34,2%) e o Alentejo Litoral (5,3%). Por outro lado, Beiras e Serra da Estrela foi a região que apresentou o valor mais baixo em relação à mediana do país (menos 50,2%).

Por tipo de alojamento o metro quadrado é, outra vez, mais caro nos apartamentos que nas moradias. No primeiro caso, o m2 fixou-se em 1662 euros, menos 10 euros que em janeiro, mas mais 13,7% que em fevereiro de 2022. Já nas moradas o m2 caiu, tendo atingindo os 1147 euros (menos cinco euros que em janeiro, mas mais 9,6% que no mês homólogo).