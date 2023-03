Imobiliário: também faltam casas no interior do país

Poucas, raras e acima dos rendimentos das famílias. A falta de casas está a alastrar ao interior do país, onde escasseiam terrenos e construtores para erguer as residências necessárias. A agravar o problema está a chegada de imigrantes para trabalhos na agricultura e na indústria, que aumentam a procura, sem que esta seja acompanhada pela oferta.

“Não temos uma casa disponível”, afirma Filipe Garcia, administrador da imobiliária Venda Segura, em Moura, no distrito de Beja. “Não há casas nem para arrendar nem para comprar, a procura é muito grande e a oferta, devido à falta de construtores, não acompanha as necessidades”. Um problema que afeta ainda as empresas de “obras públicas, agricultura ou indústria, que não encontram alojamento para os seus trabalhadores”, adianta.