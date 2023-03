Sondagem Aximage: medidas apresentadas pelo Governo não irão resolver crise da habitação, dizem 62% dos portugueses

Cerca de 62% dos portugueses consideram que o pacote de medidas apresentado pelo Governo para resolver a crise na habitação não irá conseguir alcançar o seu objetivo e 65% indicam que a bonificação dos juros nos créditos à habitação é “insuficiente” para responder às dificuldades de muitas famílias, segundo uma sondagem da Aximage feita para o DN, JN e TSF. Apenas 26% dos inquiridos acreditam que o esforço do Governo irá ser bem-sucedido.

88% dos inquiridos tinham conhecimento do pacote de medidas do Executivo socialista, inicialmente lançado a 16 de fevereiro sob o nome Mais Habitação.

A medida que mais chamou a atenção dos portugueses foi a do arrendamento coercivo de imóveis devolutos, considerada por 53% dos inquiridos um “atentado ao direito à propriedade privada”. Esta opinião é mais vincada entre os que, nas últimas eleições legislativas, votaram em partidos de direita, como o PSD ou o Chega. Por contraste, 36% defendem que arrendar coercivamente casas devolutas é uma “defesa do direito à habitação”.

A medida que colhe mais apoio refere-se à limitação no aumento do preço das rendas em novos contratos de habitação, com 59% dos portugueses a concordarem com a sua aplicação (apenas discordam 22%). Quanto à limitação do Alojamento Local, uma das medidas que gerou mais debate desde o anúncio do pacote Mais Habitação, as opiniões estão mais divididas: 44% estão a favor, 31% contra e 20% dizem-se “sem opinião”.