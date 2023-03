Nido abrirá em Portugal quatro residências de estudantes da carteira da SmartStudios até 2025

A Round Hill Capital vai abrir até 2025 quatro novas residências para estudantes em Lisboa que já estavam incluídas no portefólio da Smart Studio adquirido no ano passado. No total são mais 1100 camas distribuídas por duas unidades na Alta de Lisboa, uma na Ajuda e outra no Areeiro.

Após a compra da rede Smart Studios no ano passado por 200 milhões de euros, a Round Hill Capital anunciou esta quarta-feira que concluiu a integração da rede na sua plataforma operacional. Na prática são mais 2000 apartamentos das 9 unidades residenciais em Lisboa, Carcavelos e Porto com que o grupo de investimento passa a contar e marca o início da nova fase da estratégia da Round Hill Capital para o segmento de alojamento construído propositadamente para estudantes.

Segundo a Round Hill, a integração da rede da Smart Studios permitirá à Nido a criação de um portefólio ibérico com um total de cerca de 5 mil camas em 14 residências como parte de uma oferta mais alargada de 9 mil camas disponíveis na Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Portugal, Espanha e Reino Unido.

Em Portugal, a Nido gere agora 1280 camas, em seis localizações, incluindo as 380 do mais recente projeto Nido Campo Pequeno, em Lisboa.

“O nosso plano sempre foi o de integrar o negócio da Smart Studios na plataforma e marca Nido. A Nido é, claramente, líder de mercado no segmento do alojamento estudantil europeu e acreditamos que, com a sua própria experiência e o longo historial da Round Hill Capital no que toca ao desenvolvimento e gestão de ativos residenciais construídos para o efeito, ser-nos-á possível melhorar a experiência dos nossos residentes e aplicar economias de escala para ajudar a impulsionar os retornos dos investidores”, afirma no comunicado João Pita, responsável para Portugal da Round Hill Capital.

“Continuaremos a procurar oportunidades para aumentar o nosso portefólio, tanto em Portugal como em toda a Europa”, salientou ainda o gestor.

A compra da SmartStudios foi o maior negócio realizado em 2022 em Portugal no segmento de residências partilhadas e de residências para estudantes.