Bancos terão de mostrar aos clientes simulações de taxas fixas, mistas e variáveis antes de concederem créditos à habitação

Os bancos vão ter de disponibilizar diferentes simulações para os clientes que pedirem crédito à habitação, para mostrar os encargos por tipo de taxa: se fixa, se mista, se variável.

“Os mutuantes ou intermediários de crédito disponibilizam aos consumidores a ficha de informação normalizada elaborada com base na informação por estes apresentada, com a simulação das condições do contrato de crédito para as modalidades de taxa variável, fixa e mista, que pode ser realizada aos balcões do mutuante ou do intermediário de crédito, através dos seus sítios na Internet ou por qualquer outro meio de comunicação à distância”, é o que indica a proposta de decreto-lei que foi colocada em consulta pública na passada sexta-feira.

Esta é uma alteração ao regime legal dos créditos à habitação (Decreto-Lei n.º 74-A/2017) que, atualmente, obriga a mostrar “a simulação das condições do contrato de crédito”, mas não impondo que sejam apresentadas simulações das várias modalidades de taxas.

“Os mutuantes apresentam ao consumidor, pelo menos, uma proposta de contrato de crédito a taxa variável, mista e fixa”, diz a proposta de legislação, que está inserida no pacote da habitação, relativamente à informação pré-contratual.

As taxas variáveis são associadas a indexantes (as Euribor), com vários prazos (normalmente com revisão a cada três, seis ou 12 meses), que é a modalidade mais utilizada em Portugal – e que são os que mais estão a sofrer com a subida abrupta das Euribor, a encarecer em centenas de euros as prestações dos portugueses. A taxa fixa fica logo definida à partida, para todo o período do empréstimo. Já a mista junta os dois: tem um período de taxa fixa, por exemplo, dez anos, que depois passa a taxa variável.