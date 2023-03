Sector imobiliário ‘cobiça’ hospitais, quartéis, antigo prédio do Ministério da Educação e até uma prisão

O Hospital Miguel Bombarda, o edifício do Ministério da Educação, na avenida 5 de Outubro ou o quartel da GNR no Cabeço de Bola Lisboa, são alguns dos imóveis devolutos na capital que os operadores do mercado imobiliário consideram mais aptos para fazer habitação. Já na Invicta, as fontes contactadas pelo Expresso destacam o edifício do antigo DRM – centro de recrutamento na Avenida de França, a antiga sede do Banco Nacional Ultramarino, na Avenida dos Aliados, ou prédio da Manutenção Militar em Massarelos, entre outros edifícios devolutos ou sem uso.

Nenhum destes imóveis consta, porém, da última lista de património público sem utilização que consta do despacho 3260/2022, publicado em Diário da República a 17 de março de 2022. No entanto, alguns já surgem no inventário do Ministério da Habitação a que o Expresso teve acesso esta teça-feira.

O Hospital Miguel Bombarda e o edifício do Ministério de Educação na 5 de Outubro, em Lisboa, são os primeiros a serem identificados como mais apetecíveis para a promoção imobiliária. A antiga unidade hospitalar, vazia desde 2011, já foi alvo de alguns anúncios de utilização desde 2016, mas que nunca foram para a frente. Já a transformação do edifício da 5 de Outubro em residência para estudantes foi prometida recentemente pelo primeiro-ministro António Costa. O edifício está situado na freguesia das Avenidas Novas, onde o valor médio das rendas apurado pelo INE nos Censos de 2021 é de €669,41.