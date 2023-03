Fogos licenciados em construções novas sobem 5% em 2022

Os fogos licenciados em construções novas aumentaram 5,0% em 2022, face a 2021, e o consumo de cimento atingiu máximos desde 2011, tendo as obras de construção nova ou reabilitação para habitação recuado 0,7%, divulgou esta quarta-feira, 1 de março, a AICCOPN.

De acordo com a Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "em 2022, no que respeita ao licenciamento municipal, observa-se uma diminuição de 0,7% face ao período homólogo do número de obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais licenciadas".

"Já no que diz respeito ao número de fogos licenciados em construções novas, verifica-se um aumento de 5% em relação a 2021, para 29.924", acrescenta.

No ano passado, os dados da AICCOPN apontam que foram consumidas 3.836 milhares de toneladas de cimento no mercado nacional, o que traduz um aumento de 1,5%, face ao ano anterior e "o melhor registo desde 2011".

Relativamente à evolução do novo crédito à habitação concedido pela banca, totalizou 16.153 milhões de euros em 2022, mais 5,8% face a 2021, enquanto o stock de crédito às empresas de construção e imobiliário detido pelas instituições financeiras aumentou 2,5%, em termos homólogos, no mês de dezembro.

No que concerne ao valor mediano da avaliação de habitação para efeitos de concessão de crédito, no mês de dezembro apura-se uma valorização de 13,5%, em resultado de um de crescimento de 15,1% nos apartamentos e de 11,5% nas moradias, em termos homólogos.

Analisando a evolução na Região Autónoma da Madeira, verifica-se que o número de fogos licenciados em construções novas em 2022 foi de 672, o que traduz uma diminuição de 12,7% face aos 770 alojamentos licenciados em 2021.

Destes, 17% eram de tipologia T0 ou T1, 40% de tipologia T2, 38% de tipologia T3 e 5% de tipologia T4 ou superior.

Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação, verificou-se, nesta região, uma variação homóloga de 17% em dezembro.