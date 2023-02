Rendas antigas vão continuar congeladas: saiba quantas e porquê

Os contratos de arrendamento anteriores a 1990, que são 194 mil segundo os dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), vão continuar sem aumentos, com as rendas congeladas, de acordo com a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, em entrevista ao Público e à Rádio Renascença.

