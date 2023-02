Estrangeiros concentram 14% do crédito para a casa concedido em Portugal

Cerca de 14% do volume de novo crédito à habitação que foi concedido em Portugal no ano passado teve como destino clientes com nacionalidade estrangeira. O peso destes empréstimos é ligeiramente superior na Área Metropolitana de Lisboa, na ordem dos 18%, e dispara na re­gião do Algarve, com 40%. A distribuição não é uniforme, e nos Açores só 3% do crédito para a compra de casa em 2022 tem estrangeiros como titulares.

Estes são números que se podem retirar dos novos dados estatísticos que o Banco de Portugal divulga e que têm como base as informações que cada banco transmite para a Central de Responsabilidades de Crédito. Ali há números sobre o crédito total concedido no país, com destaque para a compra de casa, e que a autoridade liderada por Mário Centeno divulga quando o Governo tem em consulta pública um pacote com medidas para a habitação.