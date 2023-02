Obrigar a arrendar casas devolutas vai ser um “jogo do gato e do rato” (veja a 'teia' da burocracia)

Entre 1986 e 1990, Victor Reis, arquiteto e ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) esteve, como veador, na Câmara Municipal de Lisboa. Durante estes quatro conseguiu ajudar a executar 100 processos de obras coercivas. “Imagine-se quanto tempo seria preciso para passar a ‘pente-fino’ todas as casas devolutas do pais – o INE identifica 730 mil vazias -, com muitas autarquias sem recursos humanos e técnicos para fazerem mais do que o que já fazem”.

Aquele responsável explica que, quando uma casa é identificada como devoluta, segue-se a notificação do proprietário. “Só que, quando se chega ao contacto com ele e lhe é perguntado se a casa está vazia. Ele responde que não, que mora lá a filha, ou o sobrinho, ou que está emprestada a um amigo”, enfatiza. Faz-se uma vistoria daí a alguns dias e confirma-se que está lá, de facto, alguém – a quem o proprietário pediu para estar. Há quanto tempo? Não se sabe, mas a verdade é que a casa tem gente lá dentro no momento da confirmação.

“É um ‘jogo do gato e do rato’, porque logo a seguir a pessoa pode sair novamente e ninguém confirma rigorosamente nada, porque não recursos humanos disponíveis para o fazer”, sublinha aquele especialista em habitação.

“Um funcionário à porta de cada casa suspeita”

Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), ironiza, dizendo que “o Estado pode sempre por um funcionário à porta de cada casa suspeita, mas isso, provavelmente, não é aconselhável, e obrigaria ao recrutamento de muita gente para a função”.

Por outro lado, presidente da ALP, diz que “também se pode fazer como se fez em 1975, em que havia denúncias em massa e até ocupações indiscriminadas”.

Menezes Leitão considera que, com esta intenção do Governo fazer arrendamentos coercivos “estamos a assistir a uma autêntica estatização do sector [imobiliário], com a criação de uma espécie de ‘big brother’ do arrendamento. E isto não é bom”.

Para se perceber melhor a teia burocrática que envolve uma obra coerciva para efeitos de arrendamento compulsivo, o arquiteto Victor Reis enumera os vários passos do processo:

‘Teia’ da burocracia de cada processo

Auto de vistoria ao imóvel suspeito de estar devoluto

Notificação prévia ao proprietário para realizar obras

Findo o prazo passa-se ao ato de posse administrativa

Se não houver oposição do proprietário, avança a consulta ao mercado, porque não se podem fazer ajustes diretos

Escolhida a construtora passa-se à adjudicação

Uma equipa qualificada vai ter de seguir todo o processo de obras de reabilitação

Findas as obras cobram-se as despesas ao proprietário

Caso o proprietário se recuse a pagar, passa-se ao arrendamento compulsivo

No final de todas estas etapas, o proprietário pode avançar com um processo em tribunal

Disponibilização de uma equipa técnica da área jurídica para acompanhar o processo até ao seu desfecho

Vão disparar os conflitos em tribunal

A economista Vera Gouveia de Barros conclui que “tudo isto vai fazer disparar os conflitos em tribunal”. Mas, pior ainda é que, segundo a mesma responsável, provavelmente “nem vamos chegar a saber quais os efeitos práticos das propostas do Governo para o acesso às casas de que muitos portugueses precisam”.

“Se o Governo insistir nesta medida do arrendamento coercivo, vamos assistir a um enorme dispêndio de tempo e de dinheiro. Ou então não, porque se trata de algo completamente inexequível”, conclui o ex-presidente do IHRU.