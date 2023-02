PS desafia PSD a quantificar custos das propostas para habitação

O PS desafiou esta quarta-feira, 15 de fevereiro, o PSD a quantificar o valor global das propostas que divulgou na terça-feira para a habitação, com os sociais-democratas a remeterem para "momento próprio" a divulgação desses números.

O debate parlamentar foi fixado pelo PCP, que apresenta um diploma que prevê a criação de um regime para proteger a habitação própria e evitar situações de incumprimento, também criticado pelos socialistas, que acusaram os comunistas de fazerem propostas irrealistas e irrealizáveis.

No entanto, foi a intervenção do deputado social-democrata António Prôa que gerou uma resposta mais dura por parte da bancada socialista.

"O desnorte tomou conta do governo em matéria de habitação, têm sido sucessivamente incapazes de resolver os problemas da habitação em Portugal. O PSD apresentou ontem um novo caminho para a habitação em Portugal, em que rejeita dogmatismo e preconceitos ideológicos", afirmou o deputado social-democrata.

Na resposta, o deputado do PS Hugo Carvalho considerou que o PSD apresentou estas medidas apenas porque está agendado para quinta-feira um Conselho de Ministros que irá apresentar "um pacote robusto" sobre habitação.

"O PSD tem de apresentar uma prova de vida mostrar que faz oposição em Portugal, para não ficar para trás. Este é um pacote camaleónico, nenhuma das propostas é quantificada nem nenhuma apresenta uma meta", criticou.

Para contrariar que está "apenas a procurar uma farsa", o deputado do PS desafiou o PSD a responder hoje qual o valor global do pacote para a habitação e qual o impacto na redução da taxa de esforço das famílias.

"Naturalmente que a quantificação virá no momento próprio. Será com certeza para breve, muito mais breve do que o PS leva a corrigir medidas que nunca cumpre", respondeu António Prôa, lembrando que o PS está no Governo já sete anos.

Acelerar os licenciamentos para a construção e reabilitação, eliminar ou reduzir impostos na compra de habitação permanente, repor a dedução temporária das despesas com os créditos à habitação no IRS e reformular os subsídios ao arrendamento são algumas das propostas detalhadas no documento "Um Novo Caminho para a Habitação", que foi na terça-feira divulgado pelo PSD.

Na ocasião, o presidente do PSD, Luís Montenegro, disse tratar-se de um documento de trabalho, que se irá traduzir em iniciativas legislativas na Assembleia da República.