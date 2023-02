Governo quer acelerar aplicação do PRR no sector da habitação

O Governo pretende acelerar a aplicação dos 2,7 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados à habitação – valor que o primeiro-ministro António Costa voltou a sublinhar na entrevista que deu, na semana passada, à RTP – e propõe-se criar condições especiais para facilitar as questões processuais junto dos municípios, com os quais pretende construir soluções, sobretudo para os casos mais urgentes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler