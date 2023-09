EDP Renováveis assegura contratos para dois novos parques eólicos na Escócia

A EDP Renováveis foi um dos vencedores do leilão de energias renováveis desta sexta-feira no Reino Unido, tendo assegurado contratos que garantirão a remuneração de longo prazo de dois parques eólicos a construir na Escócia, com uma potência total de 56 megawatts (MW), informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os dois projetos beneficiarão de um contrato por diferenças (CfD), um instrumento mediante o qual a produção terá de ser vendida no mercado, mas o produtor tem a garantia de um determinado preço: se vender em mercado acima do valor do CfD devolverá ao sistema elétrico a diferença; se vender em mercado abaixo do preço do CfD receberá a diferença.

De acordo com o comunicado à CMVM, o CfD assegurado esta sexta-feira para os dois projetos na Escócia tem o valor de 70,7 libras por megawatt hora (MWh), cerca de 82 euros por MWh ao câmbio atual, sendo ajustável à inflação, por um período de 15 anos, a começar em 2027.

“Os dois projetos eólicos em causa, Ben Sca (41 MW) e Lurg Hill (15 MW), estão localizados na Escócia e estima-se que entrem em operação até 2026”, refere a EDP Renováveis no seu comunicado.

Atualmente, a empresa tem assegurados 8,9 gigawatts (GW) de capacidade adicionada total em energias renováveis para o período 2023-2026 (operacionais, em desenvolvimento ou com decisão final de investimento), o que representa cerca de 52% dos cerca de 17 GW estabelecidos como meta da EDP Renováveis para o seu plano de negócios até 2026.

Os lotes da EDP foram ganhos num leilão que adjudicou na sua maior parte contratos CfD para projetos solares (1,93 GW) e eólicos em terra (1,48 GW), tendo ficado marcado pela ausência de projetos eólicos offshore, cujos promotores consideraram o preço de referência do leilão demasiado baixo para participarem.