EDP Comercial baixa preços do gás natural em outubro

A EDP Comercial vai baixar os preços do gás natural a partir de 1 de outubro, com uma redução média da componente de energia de 26%, informou a empresa esta sexta-feira, 8 de setembro.

“Perante alguma melhoria sentida nos mercados internacionais de energia para a aquisição de gás natural, a EDP Comercial tem condições para reduzir a componente de energia da fatura dos clientes residenciais, em média, em 26%, a partir de 1 de outubro”, indica a empresa.

Os clientes de gás natural observarão, no entanto, uma subida da componente fixa da fatura (que depende do escalão de consumo). De acordo com a empresa, na combinação da descida do gás e da subida da componente fixa, é expectável em média uma descida de 20% da fatura total dos clientes de gás natural da EDP Comercial, face aos preços que pagam atualmente.

A empresa informou ainda que não irá mexer nos preços de eletricidade que pratica no mercado liberalizado.

O anúncio da EDP surge duas semanas depois de a Galp ter informado que a 1 de outubro subirá os seus preços de gás natural em 4%, deixando os da eletricidade inalterados.