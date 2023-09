Petróleo atinge valor mais alto de 2023: o que isto significa em cinco pontos

A cotação do Brent, petróleo de referência na Europa, alcançou esta terça-feira os 90 dólares por barril, o valor mais alto deste ano (na verdade, um máximo desde novembro do ano passado). A subida foi uma reação imediata aos anúncios da Rússia e da Arábia Saudita de prolongamento dos cortes nas respetivas produções petrolíferas. Mas quais as implicações e perspetivas para os consumidores e para a economia?