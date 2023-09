Novas instalações fotovoltaicas tiveram em julho o segundo melhor registo do ano

Portugal alcançou em julho uma potência fotovoltaica instalada de 3,1 gigawatts (GW), mais 4,4% do que tinha em junho. De acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), terão sido adicionados ao sistema elétrico nacional 132 megawatts (MW) no sétimo mês do ano, o segundo melhor registo mensal, depois de em junho a capacidade solar do país ter aumentado em 277 MW.