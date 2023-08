“A mobilidade precisa de mudar: a pegada carbónica é considerável”, diz o presidente da Prio Bio

Entre as cinco maiores gasolineiras do país, a Prio lidera um dos consórcios que terão apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para construir uma fábrica em Setúbal, que usará hidrogénio verde e resíduos para produzir biocombustíveis. O presidente executivo da Prio Bio, Emanuel ­Proença, falou ao Expresso dos desafios desta indústria.

A gestão da fiscalidade dos combustíveis no nosso país tem sido equilibrada?

O Estado fez bem em reduzir o ISP. Havia um encargo muito grande para os portugueses e o Estado também estava a beneficiar em sede de IVA.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.