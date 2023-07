Gasolina com o preço mais alto dos últimos oito meses, gasóleo num máximo de cinco meses: o que explica o disparo?

Os combustíveis em Portugal deverão registar no início da próxima semana o maior aumento desde o início do ano, um disparo de cerca de sete cêntimos por litro, tanto na gasolina, como no gasóleo, a acrescer ao agravamento de cerca de dois cêntimos da taxa de carbono, já este fim-de-semana. No caso da gasolina os portugueses ficarão a pagar o preço mais alto dos últimos meses. Mas o que está a justificar esta nova subida dos combustíveis?