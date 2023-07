Combustíveis na próxima semana ficam 9 cêntimos mais caros

Os combustíveis deverão ficar 9 cêntimos de euro por litro mais caros na próxima semana. Segundo avançaram fontes do setor ao Expresso, a subida das cotações de petróleo deverá refletir-se num aumento de 7 cêntimos no preço da gasolina e do gasóleo a partir de segunda-feira, mas a isso acresce a subida da taxa de carbono decidida pelo Governo e que entra em vigor já a partir deste sábado.

A partir da meia-noite desta sexta para sábado, a taxa de carbono aumentará, já com impostos, 2,5 cêntimos no gasóleo e 2 cêntimos na gasolina. Na segunda-feira, somam-se os 7 cêntimos por litro resultantes da subida das cotações do crude e dos refinados nos mercados internacionais. O que totaliza, a partir de segunda-feira, um aumento de cerca de 9 cêntimos por litro tanto na gasolina como no gasóleo, face aos preços atuais.



O preço do crude nos mercados internacionais registou aumentos de mais de 12% no que vai do mês de julho, tanto nos contratos de referência para a Europa como para os EUA.

A esta subida de 7 cêntimos por litro acrescenta-se nova revisão da taxa de carbono. O Governo, através de uma portaria publicada em Diário da República esta sexta-feira, anunciou um novo descongelamento deste imposto, depois de ter iniciado revisões em alta em maio deste ano.



O objetivo é, segundo o Executivo, “retomar o objetivo de promoção de uma fiscalidade verde e descarbonização da energia” ao mesmo tempo que, graças à sua gradualidade, “concilia a proteção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético.”