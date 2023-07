Repsol lucrou menos 44% na primeira metade do ano

O resultado líquido da Repsol no primeiro semestre deste ano cifrou-se em 1,42 mil milhões de euros, menos 44% do que em idêntico período do ano passado, um desempenho especialmente influenciado pela queda dos ganhos na área upstream (exploração e produção de petróleo e gás), revelou esta quinta-feira o grupo espanhol.

Considerando apenas o segundo trimestre a queda foi ainda mais pronunciada, com o lucro a baixar 73%, para 308 milhões de euros, informou a Repsol em comunicado ao mercado.

Numa base ajustada, contudo, a descida dos lucros foi mais ligeira, com o resultado do primeiro semestre a recuar 15,7%, para 2,72 mil milhões de euros, e o do segundo trimestre a baixar 61,8%, para 827 milhões de euros.

Em comunicado, onde aponta a queda dos preços da energia e da procura, o presidente executivo da Repsol, Josu Jon Imaz, defende que a empresa está a “apresentar consistentemente resultados sólidos num ambiente desafiante”, enquanto continua um processo de transformação para converter a Repsol numa empresa “multi-energia”.

No mesmo comunicado o grupo sublinha ter sido no primeiro semestre a primeira empresa a fornecer combustível 100% renovável na Península Ibérica, disponibilizando gasóleo renovável em 10 estações de serviço em Espanha e Portugal.

Em termos de contributo para os lucros, a área upstream perdeu a liderança que tinha na primeira metade de 2022. O negócio industrial (onde se inclui a refinação) passou a ter o maior contributo, com um resultado de 1,62 mil milhões de euros até junho, crescendo 13,7%, ao passo que o ganho do upstream baixou 47,3%, para 884 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) no primeiro semestre caiu 46,3%, para 4,3 mil milhões de euros. Apesar de a produção do grupo até ter crescido 9,6%, a Repsol acabou por ver os resultados afetados pela queda das cotações (o Brent desceu 26% face à primeira metade do ano passado, e o preço internacional do gás natural caiu 54%).