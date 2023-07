EDP lucra 437 milhões de euros até junho

A EDP fechou o primeiro semestre com um resultado líquido de 437 milhões de euros, mais 43% do que em igual período do ano passado, revelou a elétrica em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira.

Numa base recorrente o lucro teria sido ainda maior, de 517 milhões de euros, 72% acima do registado na primeira metade de 2022.

Com a margem bruta do primeiro semestre a subir 26%, para 3,66 mil milhões de euros, a EDP melhorou o seu EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em 23%, para 2,45 mil milhões de euros.

A empresa sublinha, no comunicado à CMVM, que o crescimento do EBITDA foi “impulsionado pela subida da produção hídrica e normalização dos custos de abastecimento de eletricidade e gás face ao primeiro semestre de 2022, com impacto positivo na recuperação da margem integrada da atividade de produção e comercialização ibérica”.

Só no negócio que agrega a produção hídrica e a área de clientes e gestão de energia na Península Ibérica o EBITDA disparou 553%, para 822 milhões de euros, mais do que compensando a redução de 23% no EBITDA da área eólica e solar, para 754 milhões. Na área de redes o resultado permaneceu estável, apenas com um recuo ligeiro de 1%, para 726 milhões de euros de EBITDA.

O comunicado à CMVM mostra ainda que a dívida líquida da EDP voltou a aumentar neste primeiro semestre, passando de 13,2 mil milhões de euros em dezembro de 2022 para 15,3 mil milhões de euros em junho de 2023. Um agravamento que poderá penalizar resultados futuros ao nível dos custos financeiros (neste primeiro semestre já houve um agravamento de 8% do resultado financeiro da EDP).

Apesar do aumento da dívida, o rácio de endividamento teve uma ligeira melhoria, recuando de um múltiplo de 3,4 vezes o EBITDA para 3,2 vezes.

Grupo espera lucro de 1,1 mil milhões este ano

A EDP indicou, no comunicado de resultados, que espera agora alcançar em 2023, no ano completo, um lucro em torno de 1100 milhões de euros.

Além disso, a elétrica conta fechar 2023 com um EBITDA a rondar os 5 mil milhões de euros.

Quanto à dívida líquida, a projeção da EDP é que se aproxime dos 15 mil milhões de euros no fecho do ano.