EDP Renováveis vende projetos eólicos e solares na Polónia por quase €500 milhões

A EDP Renováveis comunicou esta quinta-feira ao mercado um acordo para a venda ao grupo Orlen de uma carteira de ativos na Polónia, que inclui três parques eólicos já em operação e vários projetos de energia solar ainda em fase de desenvolvimento.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis indica que a transação foi acordada por um valor (enterprise value) de 20 mil milhões de zlotis, o equivalente a 490 milhões de euros.

A carteira inclui três parques eólicos com uma potência de 142 megawatts (MW), operacionais desde 2021/22, e ainda projetos solares em desenvolvimento cuja capacidade por chegar a 159 MW.

“A transação está sujeita a condições precedentes, regulatórias e outras, habituais para uma transação desta natureza”, explica a EDP Renováveis no seu comunicado.

O negócio faz parte do plano de rotação de ativos do grupo EDP, mediante o qual a elétrica portuguesa pretende gerar um encaixe de 7 mil milhões de euros entre 2023 e 2026. É uma estratégia que visa “acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável”, nota a empresa.

É a segunda operação de venda comunicada ao mercado pelo grupo EDP esta semana, depois de na terça-feira a EDP Renováveis ter anunciado a conclusão de um negócio de venda de nove parques eólicos em Espanha à austríaca Verbund por 460 milhões de euros.

Também esta semana a Greenvolt anunciou uma operação de venda de ativos de energia renovável que está a desenvolver na Polónia, pelo montante de 107 milhões de euros.

As transações ocorrem na mesma semana em que a EDP Renováveis apresentou os seus resultados do primeiro semestre, reportando uma queda de 70% no lucro, para 80 milhões de euros.