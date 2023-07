EDP Renováveis lança o seu primeiro projeto autónomo de baterias na Europa

A EDP Renováveis vai instalar o seu primeiro projeto autónomo de baterias na Europa, isto é, um sistema de armazenamento que não está ligado a uma unidade de produção em particular. O projeto será desenvolvido em Inglaterra, segundo anunciado esta quarta-feira em comunicado pela empresa.

De acordo com a nota da energética, “o projeto contribuirá com aproximadamente 50 MW [megawatts] de capacidade para a rede elétrica e garantirá duas horas de capacidade de armazenamento”.

Adicionalmente, irá desempenhar “um papel crucial na gestão da rede, ao oferecer flexibilidade e apoiar a estratégia do governo do Reino Unido para as energias renováveis”, refere a EDP Renováveis.

O sistema de armazenamento ficará localizado em Kent, Inglaterra, e foi adquirido à Tupa Energy, uma empresa britânica especializada em armazenamento de baterias, bem como noutras tecnologias (incluindo na área da energia solar).

A EDP prevê que o projeto esteja operacional até ao final de 2024.

O Reino Unido é, segundo a EDP, o mercado mais avançado na Europa em termos de armazenamento com baterias, contando já com 2,2 GW (gigawatts) de projetos ligados à rede e com mais 2 GW em construção.

“A integração de sistemas de armazenamento desempenhará um papel crucial no cabaz de energias renováveis do futuro, uma vez que contribuirá para enfrentar o desafio da intermitência”, explica, citado na nota, Miguel Stilwell de Andrade, presidente executivo da EDP.