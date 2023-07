Greenvolt vende projetos de energia eólica e solar na Polónia por 107 milhões de euros

A Greenvolt, empresa portuguesa de energias renováveis, anunciou esta segunda-feira a venda de dois projetos de energia eólica e solar no mercado polaco à empresa Energa Wytwarzanie, pelo valor de 107 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Greenvolt explica que esta transação se enquadra no seu plano de rotação de ativos, que prevê até ao final do ano a venda de projetos com uma capacidade de 200 megawatts (MW).

Os ativos agora alienados incluem os projetos Opalenica (que junta três centrais solares, com 22 MW de potência) e Sompolno (com 26 MW eólicos e 10 MW solares).

Ambos os empreendimentos têm já assegurada ligação à rede elétrica polaca, sendo que o projeto híbrido de Sompolno deverá entrar em operação em dezembro deste ano e as centrais solares de Opalenica entrarão em exploração durante o próximo ano.

A transação com a Energa deverá ficar concluída no final deste ano, quando o projeto Sompolno ficar operacional, informou a Greenvolt.

“Assistimos a um crescente apetite pelos projetos de energias renováveis que desenvolvemos”, comentou o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, citado no comunicado desta segunda-feira.

A Polónia foi uma das plataformas centrais de crescimento da Greenvolt. Recorde-se que a empresa portuguesa adquiriu à polaca V-Ridium (do empresário Radek Nowak, que já em 2007 tinha feito negócios com a EDP) a carteira de projetos que está atualmente a desenvolver naquele mercado europeu. Em contrapartida, a V-Ridium tornou-se acionista de referência da Greenvolt, com uma participação de cerca de 9,5%.

Hoje dos 6,9 gigawatts (GW) da carteira de projetos da Greenvolt há 3,4 GW que se localizam na Polónia.

Atualmente com uma capitalização bolsista de 862 milhões de euros, e cotada no índice PSI, a Greenvolt teve no primeiro trimestre deste ano um crescimento de 20% das receitas, para 67,7 milhões de euros, mas o lucro encolheu de 1,1 para 0,3 milhões de euros.