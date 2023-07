REN lucra mais 37,5% no primeiro semestre

A REN - Redes Energéticas Nacionais fechou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido de 63 milhões de euros, mais 37,5% do que no mesmo período do ano passado, informou a empresa esta quinta-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para esta melhoria contribuiu principalmente um aumento do EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), que contribuiu com mais 26,5 milhões de euros nesta primeira metade do ano, dos quais 19,6 milhões em Portugal e 6,9 milhões nos negócios que a REN tem fora do país (nomeadamente no Chile).

O lucro da REN teria crescido ainda mais não fosse o agravamento do resultado financeiro (que se deteriorou em 1,7 milhões de euros, devido a um aumento da dívida e dos juros) e à continuidade da CESE - Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético.

O EBITDA da REN de janeiro a junho somou 264,9 milhões de euros, mais 11,1% (ou os referidos 26,5 milhões de euros) do que no ano passado, beneficiando de um aumento das taxas de remuneração dos seus ativos regulados em Portugal (à boleia da subida dos juros da dívida pública, que funciona como indexante das receitas reguladas da REN), e de uma subida das receitas no Chile.

No primeiro semestre deste ano a REN investiu um total de 108,8 milhões de euros, mais 43,2% do que no ano passado, indo a maior parte desse esforço para o negócio de eletricidade.

Apesar dessa subida do investimento, a base regulada de ativos (a partir da qual a REN obtém as suas receitas, mediante remunerações definidas pela regulação) teve um ligeiro decréscimo, de 1,9%, para 3,53 mil milhões de euros.

No final de junho a dívida líquida da REN ascendia a 2,39 mil milhões de euros, subindo 14% em relação a junho de 2022.