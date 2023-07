Carregamentos de carros elétricos na rede pública aumentaram 64% no primeiro semestre

A rede Mobi.E, que agrega a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos de acesso público, contabilizou no primeiro semestre deste ano 1,9 milhões de transações, mais 64% do que no mesmo período do ano passado, informou a Mobi.E em comunicado.

No mês de junho, em particular, a rede registou 333.971 carregamentos, que representa um crescimento homólogo de 65%. E o volume de energia abastecida em junho ascendeu a 5,57 gigawatt hora (GWh), mais 89% do que em junho de 2022 e um novo recorde.

No final de junho a rede Mobi.E contabilizava um total de 4715 postos, dos quais 3723 públicos, incluindo 1309 rápidos ou ultra-rápidos, que permitem o carregamento das baterias em apenas alguns minutos.

De acordo com a Mobi.E, no primeiro semestre a rede registou o acesso de 108 mil utilizadores distintos, mais 58% do que no ano passado, com cada utilizador a efetuar uma média de 18 carregamentos por semana.

Segundo a mesma fonte, hoje existem na rede pública 50 tomadas por cada 100 quilómetros de rodovia.

A Mobi.E gere a rede de acesso público a pontos de carregamento (que podem ser pesquisados aqui), cabendo depois a diversas empresas a operação desses carregadores e a comercialização da energia (havendo dezenas de entidades registadas para o fazer).