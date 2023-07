Dois projetos de hidrogénio da EDP selecionados para receber apoio dos Fundos da Inovação da UE

Duas iniciativas da EDP para produzir hidrogénio verde foram selecionadas pela Comissão Europeia para receberem financiamento dos Fundos de Inovação da União Europeia: o projeto GreenH2Atlantic, a desenvolver em Sines (Portugal), e o plano Asturias H2 Valley (Espanha), anunciou a energética em comunicado.

Na nota divulgada esta sexta-feira, a EDP explica que o projeto em Sines “irá transformar a antiga central termoelétrica numa central de produção de hidrogénio renovável com recurso a energia solar e eólica, com a instalação de um eletrolisador de 100 MW [megawatts]”. Este projeto já tinha sido previamente selecionado com um apoio de 30 milhões de euros do Horizonte 2020 - Green Deal.

O projeto em Espanha destina-se a converter “a antiga central termoelétrica de Aboño”. “O Vale Verde de Hidrogénio das Astúrias da EDP recebe assim o financiamento dos quatro mecanismos europeus”, refere a nota. Além disso, “Astúrias H2 Valley será uma das iniciativas a receber apoio do IDAE (Instituto para a Diversificação e a Poupança de Energia) no âmbito do PERTE para as Energias Renováveis, o Hidrogénio Renovável e o Armazenamento (ERHA)” - estas subvenções espanholas ascendem a 29,9 milhões de euros.

A EDP vai desenvolver dois dos 13 projetos selecionados pela Comissão Europeia na categoria de eletrificação da indústria e hidrogénio.

“No conjunto de todas as categorias, a Comissão concedeu financiamento do Fundo de Inovação a 41 projetos tecnológicos de grande escala, para um total de 239 candidaturas. Este é um dos maiores programas de financiamento para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e orientadas para a redução de CO2”, refere a nota.

Segundo a EDP, os projetos selecionados pela Comissão Europeia distribuem-se por Espanha, Portugal, Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia e Noruega e todos deverão estar operacionais até 2030.