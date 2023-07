Leilões solares: da promessa de energia barata à inauguração da central vai um longo caminho

“Ainda ontem estive a falar com o pastor, a pedir-lhe para trazer mais ovelhas. E estão felizes”. Miguel Conceição, o diretor de desenvolvimento de negócios da espanhola Solaria em Portugal, garante que a aliança da energia solar com a pastorícia é win win. Estamos numa das cinco ilhas de painéis solares que compõem a central de Casais da Marmeleira, no concelho de Alenquer. O sol não faltou à inauguração de mais um empreendimento fotovoltaico no país. Mas para a Solaria não é só mais um: é o último de quatro projetos ganhos no leilão solar de 2019, o culminar de um percurso longo para conseguir ligar à rede elétrica as suas primeiras centrais em Portugal.