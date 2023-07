Fundo soberano da Noruega já tem mais de 5% da EDP

O Norges Bank, que administra o fundo soberano da Noruega, reforçou a sua participação na EDP, e passou esta semana a deter mais de 5% do capital da elétrica portuguesa, informou a EDP em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira.

No comunicado, que reproduz a notificação apresentada pelo Norges Bank, a EDP informa que o veículo de investimento da Noruega passou a deter 5,06% das ações da EDP a 5 de julho. A última notificação conhecida do Norges Bank indicava uma participação de 2,21% na empresa portuguesa.

Os mais de 5% agora alcançados avaliam a posição do Norges Bank na EDP em 910 milhões de euros, considerando a capitalização bolsista atual do grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade (18,2 mil milhões de euros).

O maior acionista da EDP continua a ser a China Three Gorges, com 20,86%, seguida da espanhola Oppidum Capital (da família Masaveu), com 6,82%, tanto como tem a gestora de ativos norte-americana Blackrock. Em quarto lugar está o fundo de pensões Canada Pension Plan Investment Board, com 5,61%, seguido agora do Norges Bank, com 5,06%.