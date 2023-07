EDP e Navigator instalam central solar para autoconsumo de larga escala

A Navigator escolheu a EDP Comercial para a instalação do maior parque solar para autoconsumo da elétrica no país, de 17 Megawatts (MWp), no complexo industrial da produtora de papel, na Figueira da Foz, segundo anunciado esta quinta-feira.

"Quando instalado, o parque solar terá o tamanho de 17 campos de futebol e será o maior para autoconsumo da EDP em Portugal. Terá capacidade para produzir 26 GWh [gigawatts hora] de eletricidade por ano, a energia renovável que seria suficiente para fornecer anualmente cerca de 10.500 famílias", informou a EDP, em comunicado, sobre o contrato com a The Navigator Company para instalação de 26.000 painéis solares no complexo da produtora de papel na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Segundo a mesma nota, o projeto vai evitar a emissão de mais de 7000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.

"Além da sua dimensão, esta central distingue-se também pelo seu caráter inovador no panorama nacional, sendo uma das primeiras a utilizar painéis solares com módulos bifaciais, uma tecnologia que permite que ambos os lados do painel retenham luz solar, aumentando até 30% a capacidade do parque", referiu a EDP.

O administrador executivo da Navigator, citado no comunicado, apontou que "a energia solar é uma vertente muito importante na estratégia de descarbonização da companhia, que, em 2030, pretende que 80% da energia primária consumida seja de origem renovável".

Já a administradora executiva da EDP Vera Pinto Pereira realçou que "este projeto, o maior da EDP em Portugal até à data, vai dar um contributo relevante para a descarbonização daquela indústria e zona do país".

Os projetos de energia solar descentralizada, tanto em casas particulares como em edifícios empresariais, são um dos principais eixos de crescimento na estratégia da EDP para os próximos anos.