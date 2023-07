As tarifas de eletricidade mudaram: saiba se vale a pena trocar de fornecedor

Mudou de fornecedor de eletricidade no início do ano? Saiba que poderá valer a pena voltar a mudar a breve trecho. Tem receios quanto aos preços indexados? Mostramos-lhe quais as melhores ofertas de preço fixo, sem fidelizações. Com o agravamento das tarifas de acesso à rede (TAR) que o regulador aprovou para o segundo semestre, e com novos preços no mercado liberalizado, há mudanças na lista dos comercializadores mais baratos e mais caros em Portugal.