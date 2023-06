Governo escolhe diretora de tarifas da ERSE para a administração do regulador

O conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deverá passar a contar com um novo elemento vindo de dentro da estrutura do regulador: Isabel Apolinário, que é diretora de tarifas da entidade, foi o nome escolhido pelo Governo para ocupar o lugar deixado vago pela saída de Mariana Pereira.

Isabel Apolinário será ouvida no Parlamento na próxima terça-feira, 4 de julho, enquanto candidata a vogal do conselho de administração da ERSE, uma vez que já obteve um parecer favorável da Cresap – Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.

Depois de ser inquirida pelos deputados da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, o Parlamento emitirá um parecer, e só depois o Governo poderá aprovar formalmente a nomeação de Isabel Apolinário para a ERSE, por resolução do Conselho de Ministros.

Nascida em 1973, Isabel Apolinário começou a trabalhar no regulador da energia em 1998, dois anos depois de se ter licenciado em Economia pelo ISEG, onde anos mais tarde complementou a formação com um mestrado em Economia do Ambiente e da Energia. Chegou depois a trabalhar na EDP e no Instituto Nacional de Estatística (INE), antes de regressar ao regulador energético.

Se o seu nome for confirmado, juntar-se-á na administração a Pedro Verdelho (presidente) e Ricardo Loureiro (vogal), para um mandato de seis anos. E terá direito a uma remuneração bruta próxima dos 11 mil euros mensais (incluindo o abono para despesas de representação).

Isabel Apolinário ocupará o lugar que até março era ocupado por Mariana Pereira, que saiu da administração por ter completado os seis anos de mandato desde que foi escolhida, em 2017, pelo Governo, depois de ter passado pelo gabinete do então secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

Mariana Pereira já tinha trabalhado na ERSE antes da passagem pelo Governo e do seu regresso ao regulador para a administração. Findo o mandato, em março, continuou a trabalhar na ERSE, segundo escreveu em maio o “Jornal Económico”.

O presidente da ERSE, Pedro Verdelho, ocupa esse lugar desde novembro de 2021, depois do falecimento da ex-presidente do regulador, Maria Cristina Portugal. Em dezembro de 2022 foi a vez de o Governo nomear como vogal da ERSE Ricardo Loureiro, que previamente trabalhou na Autoridade da Concorrência mas também no gabinete do ex-secretário de Estado da Energia, João Galamba.