Portugal perde para Espanha entre os mercados mais atrativos da Europa para energia solar

Não só Portugal está atrás de Espanha no desenvolvimento de energia solar em termos de capacidade já instalada, como também perde para o país vizinho em matéria de atratividade para o investimento futuro nesta solução de descarbonização. É o que se pode concluir da mais recente análise da Aurora Energy Research, uma consultora britânica especializada no setor energético. A empresa indicou ao Expresso que Portugal está no “Top 10” entre 24 países europeus analisados, mas atrás dos mercados mais atrativos, nomeadamente Alemanha, Espanha e Itália.