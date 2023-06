Siemens Energy cai mais de 30% em bolsa devido a problemas nos seus equipamentos eólicos

A Siemens Energy afundou-se em bolsa na manhã desta sexta-feira, com as ações da empresa alemã a cair mais de 30% logo no arranque do mercado, como reação ao comunicado feito pela empresa na quinta-feira à noite, reconhecendo novos problemas técnicos nos equipamentos eólicos da subsidiária Siemens Gamesa, um dos maiores fabricantes do mundo de aerogeradores.

O grupo alemão admite, no seu comunicado aos investidores, que “as potenciais medidas ligadas à qualidade dos equipamentos e respetivos custos estão a ser avaliados e deverão ultrapassar os mil milhões de euros”.

“Na sequência de um aumento substancial nos níveis de falha dos componentes de turbinas eólicas, a administração da Siemens Gamesa iniciou uma avaliação técnica aprofundada do parque instalado da Siemens Gamesa e do desenho dos produtos”, refere a empresa, avançando que os dados já obtidos nessa avaliação sugerem que “haverá custos significativamente mais altos do que os previstos inicialmente”.

Estes problemas técnicos nos seus aerogeradores levaram a Siemens Energy a também rever os pressupostos do seu plano de negócios, uma vez que as melhorias de produtividade não se estão a materializar conforme a empresa esperava. A isto acrescem desafios na aceleração de projetos eólicos no mar.

Embora o grupo mantenha a sua previsão de receitas para este ano, a Siemens energy admite que irá falhar os pressupostos traçados para o resultado líquido anual, mas não detalhou ainda em que medida o resultado será afetado.

A Siemens Gamesa é um dos maiores fabricantes do mundo de equipamentos eólicos. Em Portugal controla, desde 2020, a fábrica de pás eólicas Ria Blades, em Vagos, no distrito de Aveiro.