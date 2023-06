Lobo-ibérico ameaça travar maior projeto eólico em Portugal

O complexo eólico do Tâmega, no qual a Iberdrola pretende investir €450 milhões, poderá não sair do papel, devido aos impactes ambientais negativos que soma, entre os quais a conservação do lobo-ibérico, uma espécie em perigo de extinção e protegida por leis nacionais e europeias. É o maior projeto eólico no país, mas pode ficar pelo caminho, estando a aguardar uma decisão há quase dois anos.

Em causa estão os parques eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul, com potências de 211 megawatts (MW) e de 242 MW, respetivamente, num investimento total estimado em €450 milhões. O licenciamento ambiental arrancou em abril de 2021, e entre setembro e outubro desse ano decorreu uma consulta pública. Mas desde então a APA não tomou qualquer decisão sobre o projeto.