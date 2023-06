Porto de Aveiro disponibiliza três áreas para fábricas para as eólicas 'offshore'

O Porto de Aveiro vai disponibilizar três áreas, que somam mais de 19 hectares, para a instalação de fábricas de componentes e estruturas para parques eólicos no mar, de acordo com um aviso publicado na terça-feira, 20 de junho, pela Administração do Porto de Aveiro.

O aviso abre um período de 30 dias durante o qual os potenciais interessados em vir a celebrar um contrato de concessão desses terrenos poderão formalizar o seu interesse junto daquela administração portuária.

Em causa estão três lotes na zona de atividades logísticas e industriais do Porto de Aveiro, uma com 8,2 hectares, outra com 3,9 hectares e outra com 7,1 hectares.

As três áreas estão indicadas especificamente para acolher investimentos industriais do setor eólico offshore.

Portugal já tem duas regiões com indústrias de componentes para parques eólicos (nos distritos de Aveiro e de Viana do Castelo), mas os leilões de nova capacidade eólica no mar que o Governo quer realizar a partir do final deste ano deverão atrair novas indústrias para o fabrico das plataformas flutuantes e outros componentes.

Os leilões visam adjudicar áreas para projetos com uma capacidade total de 10 gigawatts (GW), o que se traduzirá na construção e instalação de várias centenas de torres eólicas flutuantes (e das respetivas estruturas de suporte).

Um dos objetivos do Governo é que os consórcios que venham a participar nos leilões se comprometam a realizar investimento industrial e a gerar emprego em Portugal, no âmbito destes projetos.

Em abril o presidente da Lisnave já havia adiantado ao Expresso que Setúbal poderá acolher um investimento industrial de 100 milhões de euros para fornecer parques eólicos no mar.