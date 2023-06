Gigantes da energia posicionam-se para as eólicas no mar em Portugal: quem está na corrida?

O primeiro leilão eólico offshore a realizar em Portugal deverá ter uma forte concorrência de promotores, atendendo ao leque de empresas que já assumiram publicamente o seu interesse neste processo, uma corrida que está atrair algumas multinacionais relevantes do mercado energético global, e que movimentará milhares de milhões de euros de investimento. O Governo ainda não definiu as regras do concurso, mas não falta apetite no setor elétrico, pelo menos para estudar os termos da licitação.