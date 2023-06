Central solar flutuante de Alqueva ganha concurso de inovação da Comissão Europeia

A central solar flutuante de Alqueva, da EDP, ganhou o prémio de inovação da Sustainable Energy Week, uma iniciativa da Comissão Europeia que visa anualmente distinguir projetos energéticos inovadores que tenham tido apoio com fundos comunitários.

O anúncio foi feito esta terça-feira, tendo o projeto português, um investimento de 6 milhões de euros da EDP, batido os restantes finalistas na votação do público, que decorreu até ao dia 11 de junho, e que podia escolher entre a central solar portuguesa, e os outros dois finalistas, o projeto STEP - Solutions to Tackle Energy Poverty, que está a ser implementado em nove países europeus, para combater a pobreza energética, e ainda o TRaM - Transport: Advanced and Modular, na Noruega.

O parque solar, com 12 mil painéis fotovoltaicos cobrindo quatro hectares da albufeira, e tendo uma potência de 5 megawatts (MW), usa o mesmo ponto de injeção na rede que já é explorado pela central hidroelétrica, seguindo a tendência de hibridização de diferentes fontes renováveis, para otimizar o uso da rede elétrica. A central solar flutuante da EDP conta também com uma componente de armazenamento, através de baterias.

Além dos prémios para projetos de inovação, a Sustainable Energy Week também tinha uma competição para projetos em comunidades locais e outra para mulheres na energia, embora este ano sem finalistas portugueses.

Na edição do ano passado o prémio europeu Woman in Energy foi para a portuguesa Andreia Carreiro, que é atualmente diretora de inovação estratégica na Cleanwatts.