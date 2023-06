Elétricas anunciaram preços mais baixos, mas a fatura afinal pode subir em julho: dicas para gerir a sua conta da luz

“A EDP Comercial vai baixar a sua componente de preço denominada Energia e Estrutura Comercial. Esta redução entra em vigor a 1 de julho e representa, em média, para os clientes residenciais da EDP Comercial, uma descida de 21% na componente de preço definida pela EDP Comercial”. Começava assim a carta da empresa aos clientes no final de maio, quando a elétrica já sabia que as tarifas de acesso à rede, a definir pelo regulador da energia, seriam agravadas. A EDP não foi a única. Também Galp e, mais recentemente, a Iberdrola anunciaram descidas de preços. Mas os clientes poderão, na verdade, não as sentir. E no caso da EDP, pelas contas feitas pelo Expresso, as faturas até irão subir.