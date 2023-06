EDP ataca eólicas 'offshore' em três novos mercados

A EDP Renováveis, através da Ocean Winds, empresa que controla juntamente com a francesa Engie, está a concorrer em três novas frentes para ampliar a sua carteira de projetos nas eólicas offshore: Noruega, Itália e Lituânia são mercados nos quais a Ocean Winds quer desenvolver projetos no mar, aguardando o desenrolar de licitações previstas para este ano.

A última apresentação ao mercado da EDP Renováveis, em maio, indicava que a Ocean Winds conta com 1,5 gigawatts (GW) de capacidade eólica offshore em operação (no Reino Unido, Bélgica e Portugal), e uma carteira de projetos que ascende a 16,6 GW (dos quais 1,9 GW já em construção, 2,6 GW em desenvolvimento e o restante em fase embrionária, mas com áreas marítimas já asseguradas). Nesta carteira incluem-se Reino Unido, França, Polónia, Estados Unidos e Coreia do Sul.