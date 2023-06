Atrasos de grandes centrais solares em Portugal travam crescimento fotovoltaico europeu

O ano 2022 foi o melhor ano de sempre em termos de nova capacidade solar instalada em Portugal… mas mesmo assim vários projetos fotovoltaicos de larga escala em Portugal estão a registar atrasos no seu desenvolvimento e isso já levou a associação SolarPower Europe a rever em baixa as suas estimativas para o crescimento da nova capacidade solar na Europa em 2022 e em 2023, de acordo com uma apresentação daquela organização a que o Expresso teve acesso.